Мобільні телефони фінських дипломатів зламали шпигунською програмою

Мобільні пристрої фінських дипломатів, які працюють за кордоном, були зламані за допомогою складного шпигунського програмного забезпечення.

Про це заявив уряд скандинавської країни в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що дипломатів атакували за допомогою програмного забезпечення Pegasus, розробленого ізраїльською компанією NSO Group.

Це програмне забезпечення може легко проникнути в мобільний телефон і дозволити отримати доступ до вмісту пристрою та історії розташування.

"Дуже складне шкідливе програмне забезпечення заразило телефони користувачів Apple або Android без їх відома і без будь-яких дій з боку користувача", — йдеться у повідомленні фінського МЗС.

"За допомогою шпигунського програмного забезпечення зловмисники могли збирати дані з пристрою та використовувати його функції", - додається у заяві.

Не відомо, скільки дипломатів потерпіли і в яких країнах вони перебувають.

Міністерство закордонних справ повідомило, що розслідує справу з осені, додавши, що "шпигунство більше не ведеться".

Деталі про скандал навколо Pegasus у Польщі можна почитати у статті "Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням".