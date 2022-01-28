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Мобильные телефоны финских дипломатов взломали шпионской программой

Пятница, 28 января 2022, 19:51

Мобильные устройства финских дипломатов, работающих за границей, были сломаны с помощью сложного шпионского программного обеспечения.

Об этом заявило правительство скандинавской страны в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что дипломатов атаковали с помощью программного обеспечения Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group.

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Это программное обеспечение может легко проникнуть в мобильный телефон и позволить получить доступ к содержимому устройства и истории местоположения.

"Очень сложное вредоносное программное обеспечение заразило телефоны пользователей Apple или Android без их ведома и без каких-либо действий со стороны пользователя", - говорится в сообщении финского МИД.

"Посредством шпионского программного обеспечения злоумышленники могли собирать данные с устройства и использовать его функции", - добавляется в заявлении.

Не известно, сколько дипломатов пострадало и в каких странах они находятся.

Министерство иностранных дел сообщило, что расследует дело с осени, добавив, что "шпионаж больше не ведется".

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Финляндия

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