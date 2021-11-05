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В Орбана вперше визнали використання шпигунської програми Pegasus

П'ятниця, 5 листопада 2021, 09:02

Лайош Коша, голова парламентського комітету з питань оборони та правоохоронних органів, визнав у четвер, що угорський уряд придбав потужний шпигунський інструмент, який підозрюють у використанні проти  журналістів, бізнесменів та опозиційного політика.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AP.

Коша підтвердив журналістам після закритого засідання комітету, що Міністерство внутрішніх справ Угорщини придбало шпигунське програмне забезпечення військового класу Pegasus виробництва ізраїльської NSO Group.

Це вперше угорський посадовець відкрито визнав використання урядом зловмисного програмного забезпечення, яке проникає в телефони для збору особистих даних і даних про місцезнаходження та може таємно контролювати мікрофони та камери телефону.

У розслідуванні глобального медіа-консорціуму, опублікованому в липні, йшлося про те, що Pegasus використовувався в Угорщині для проникнення в цифрові пристрої цілого ряду осіб, включаючи щонайменше 10 юристів, одного опозиційного політика та кількох критично налаштованих до уряду журналістів.

Однак Коша, віцепрезидент правлячої угорської партії "Фідес", наполягав на тому, що угорські служби безпеки та Міністерство внутрішніх справ діяли законно у кожному випадку стеження, отримуючи дозвіл або від судів, або від Міністерства юстиції.

Коша також заявив журналістам у четвер, що не бачить причин заперечувати використання урядом Pegasus. За даними угорського державного інформаційного агентства MTI, він стверджував, що "технічні гіганти проводять набагато ширший нагляд" за своїми користувачами, ніж угорський уряд.

Опозиційні депутати вимагали провести розслідування щодо використання урядом Pegasus і поскаржилися, що результати двох спеціальних засідань комітету з розгляду справи, включаючи засідання комітету з питань оборони та правоохоронних органів у четвер, були засекречені правлячою партією до 2050 року.

Ймовірне використання зловмисного програмного забезпечення проти критично налаштованих журналістів в Угорщині відбувається на тлі стійкого засудження прем'єр-міністра Віктора Орбана з боку Європейського Союзу. Критики Орбана стверджують, що він систематично перетягував угорські ЗМІ під контроль уряду і запроваджував у країні дедалі більш автократичне правління.

Влітку в Будапешті відбувалися протести після появи інформації про стеження уряду.

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Угорщина
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