В Італії за запитом Росії затримали українського режисера - МЗС 

У МЗС України підтвердили затримання в Італії за запитом Росії українського театрального режисера Євгена Лавренчука.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації", - заявив Ніколенко.

За його словами, суд у Неаполі обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

За сприяння генерального консульства Лавренчуку було надано адвоката, розповів Ніколенко.

"Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів. 31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний", - додав Ніколенко.

Раніше у соцмережах поширювалось повідомлення, що Лавренчук утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію. За заявою РФ Лавренчук, знаходячись на території Росії 8 років тому, нібито скоїв фінансові правопорушення.

Євген Лавренчук - український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

Як відомо, лише у грудні 2021 року італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Марківа, який понад 3 роки і 4 місяці провів за ґратами у Італії за фальсифікованими російською пропагандою звинуваченнями.

Варто зауважити, що у італійського правосуддя були подібні історії і з іншими державами. Детальніше у статті "Марків – не виняток: як Італія переглядає справи невинно засуджених"

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