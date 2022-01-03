В Италии по запросу России задержали украинского режиссера – МИД

В МИД Украины подтвердили задержание в Италии по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации", - заявил Николенко.

По его словам, суд в Неаполе избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

При содействии генерального консульства Лавренчуку был предоставлен адвокат, рассказал Николенко.

"В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов. 31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное", - добавил Николенко.

Ранее в соцсетях распространялось сообщение, что Лавренчук находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции. По заявлению РФ Лавренчук, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил финансовые правонарушения.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

Напомним, в декабре 2021 года итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Маркива, который провел 3 года и 4 месяца за решеткой в Италии по фальсифицированным российской пропагандой обвинениям.

Следует заметить, что у итальянского правосудия были подобные истории и с другими государствами. Детальнее в статье "Маркив – не исключение: как Италия пересматривает дела невинно осужденных"