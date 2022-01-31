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Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну

Понеділок, 31 січня 2022, 10:26

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", візит підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер". 

Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію. 

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"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - цитує Дмитра Кулебу пресслужба МЗС. 

Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

Дату візиту Джонсона Кулеба не озвучив. Минулого тижня анонсувався візит глави МЗС Британії Ліз Трасс в Україну.

Раніше речниця британського прем’єра повідомляла, що Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття" в регіоні, однак вона не уточнила,  куди саме.

Крім того, цього тижня Борис Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. 

У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

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Велика Британія МЗС Кулеба

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