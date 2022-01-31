Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", візит підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".
Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.
"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - цитує Дмитра Кулебу пресслужба МЗС.
Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.
Дату візиту Джонсона Кулеба не озвучив. Минулого тижня анонсувався візит глави МЗС Британії Ліз Трасс в Україну.
Раніше речниця британського прем’єра повідомляла, що Джонсон планує візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття" в регіоні, однак вона не уточнила, куди саме.
Крім того, цього тижня Борис Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.
У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.
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