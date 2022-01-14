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Зеленський розповів Джонсону про необхідність превентивних санкцій проти Росії

П'ятниця, 14 січня 2022, 09:59

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Британії Борисом Джонсоном заявив про необхідність невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій проти Росії, щоб запобігти подальшій агресії Кремля. 

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський у розмові заявив, що позиція західних країн у діалозі з Російською Федерацією має залишатися твердою і рішучою, та що необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля.

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Відзначивши роль друзів і партнерів України у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії, Зеленський наголосив, що жодні рішення стосовно України не повинні ухвалюватися без України.

На тлі нинішніх безпекових викликів Зеленський розповів Джонсону про ситуацію навколо України. 

Окремо він зробив акцент на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Зеленський проінформував Джонсона про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Він також повідомив про мирні ініціативи України, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб.

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Як повідомлялося, переговори, які відбулися між США та РФ у Женеві, а також між НАТО та РФ у Брюсселі цього тижня, закріпили тактичну поразку росіян та підтвердили, що ті не мають на меті вдаватися до повномасштабного військового вторгнення, а лише використовують його загрозу як важіль у переговорах. 

Детальніше про це – у відео на нашому Youtube-каналі, а також в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": чим завершилися та які наслідки матимуть переговори Альянсу з РФ.

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Зеленський Велика Британія санкції Росія

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