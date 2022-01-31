Парламентские выборы в Португалии: победу неожиданно одержала партия действующего премьера

На досрочных парламентских выборах в Португалии абсолютное большинство завоевала левоцентристская Социалистическая партия действующего премьера Антониу Кошты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Успех социалистов стал неожиданностью, потому что последние соцопросы свидетельствовали о том, что партия теряет популярность и следующее правительство, вероятно, станет правительством меньшинства. На прошлой неделе Антониу Кошта сам говорил о том, что, похоже, партия не получит большинства, и он готов к альянсам с политсилами с похожими взглядами.

"Абсолютное большинство - это не означает абсолютной власти, и это не означает единоличного управления. Это повышенная ответственность, и это значит управлять страной вместе и в интересах всего португальского народа", - заявил Кошта после известия о победе.

Социалисты получили даже больше мандатов, чем по результатам выборов 2019 года – 117 или 118 из 230 мест в парламенте, тогда как в 2019 году получили 108.

По результатам обработки более 99% протоколов, социалисты (PS) получают почти 42%, на втором месте социалисты-демократы PPD-PSD с около 28%, а правая партия Chega!, как и прогнозировали, на третьем месте с около 7% голосов. Остальные политсилы получают менее 5%.

Антониу Кошта пришел к власти в 2015 году после долгового кризиса 2011-2014 годов. При его правительстве произошел постепенный экономический рост и сокращение дефицита бюджета. Впрочем, Португалия до сих пор остается беднейшей страной Западной Европы.

Стабильное правительство будет способствовать успешному использованию финансового пакета на 16,6 млрд евро из бюджета ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Выборы состоялись на два года раньше плановых - после того как союзники социалистов в парламенте не поддержали бюджет на 2022 год.

В Португалии разрешили приходить на участки лично в том числе больным коронавирусом и находящимся в самоизоляции.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды