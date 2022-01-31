Прем'єр-міністр Естонії закликала Німеччину дослухатися до українців

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Німеччину дослухатися до українців, які звернулися за допомогою в обороні від агресора.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ми закликаємо наших німецьких партнерів прислухатися до українців. Україна звернулася за допомогою. Країна потребує допомоги в самообороні від агресора", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що Німеччина є близьким і важливим партнером та союзником Естонії, і що "кожна країна має право вирішувати свою власну роль".

За її словами, немає жодних ознак того, що Росія має намір послабити напруженість.

"Ми вітаємо всі зусилля щодо надання Україні будь-якої можливої ​​допомоги. Адже ми всі згодні з тим, що Росія агресивно нагнітає ситуацію", - додала глава естонського уряду.

Як відомо, Естонія досі чекає відповіді Берліна, щоб мати можливість доставити гаубиці зі запасів НДР до Києва.

122-мм гаубиці, які Естонія хоче передати Україні, спершу купила у Німеччини Фінляндія у 90-х роках, а далі у 2009 році Естонія купила їх у Фінляндії, тож країнами походження вважаються і Німеччина, і Фінляндія.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує передачу гаубиць, а представник уряду Естонії сказав, що Таллінн все ще намагається переконати Берлін змінити думку.

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