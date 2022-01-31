Премьер-министр Эстонии призвала Германию прислушаться к украинцам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию прислушаться к украинцам, обратившимся за помощью в обороне от агрессора.

Об этом она рассказала в интервью изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Страна нуждается в помощи в самообороне от агрессора", - сказала Каллас.

Она отметила, что Германия является близким и важным партнером и союзником Эстонии, и что "каждая страна имеет право сама выбирать свою роль".

По ее словам, нет никаких признаков того, что Россия намерена ослабить напряженность.

"Мы приветствуем все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи. Мы ведь все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", - добавила глава эстонского правительства.

Как известно, Эстония до сих пор ждет ответа Берлина, чтобы иметь возможность доставить гаубицы из запасов ГДР в Киев.

122-мм гаубицы, которые Эстония хочет передать Украине, сначала купила у Германии Финляндия в 90-х годах, а дальше в 2009 году Эстония купила их у Финляндии, поэтому странами происхождения считаются и Германия, и Финляндия.

Ранее западные СМИ сообщали, что Германия блокирует передачу гаубиц, а представитель правительства Эстонии сказал, что Таллин все еще пытается убедить Берлин изменить мнение.

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