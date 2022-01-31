Уряд Британії думає скасувати обов’язкову вакцинацію медичних працівників

У Британії міністри зберуться у понеділок, щоб обговорити скасування обов’язкової вакцинації від COVID-19 для медичних працівників в Англії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

Очікується, що відповідне рішення може підписати міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Ця зустріч відбудеться після попередженнями про те, що близько 80 тисяч працівників будуть змушені залишити свої робочі місця, оскільки вони ще не отримали дві дози вакцини.

Відповідно до вимоги, до квітня 2022 року медичні працівники повинні отримати дві дози вакцини, інакше їм загрожує звільнення. Тому 3 лютого стане останнім днем, коли персонал зможе отримати першу дозу, аби встигнути пройти повну вакцинацію.

За повідомленням видання The Telegraph, міністри сподіваються скасувати обов’язкову вимогу вакцинації, тому що варіант "Омікрон" м'якший за попередні штами.

Це рішення перегукується зі зрушеннями у країнах ЄС у бік ставлення до "Омікрону" як до ендемічного захворювання, яке вільно циркулює, але становить меншу загрозу для суспільства.

Минулого тижня кілька країн, таких як Данія, Нідерланди та Британія, зняли більшу частину своїх коронавірусних обмежень.

З 24 березня в уряді Джонсона планують скасувати обов’язкову самоізоляцію для людей, які отримали позитивний тест на коронавірус.

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