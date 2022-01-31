Правительство Британии думает отменить обязательную вакцинацию медработников

В Британии министры соберутся в понедельник для обсуждения отмены обязательной вакцинации от COVID-19 для медицинских работников в Англии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico.

Ожидается, что решение может подписать министр здравоохранения Саджид Джавид.

Эта встреча состоится после предупреждения о том, что около 80 тысяч работников будут вынуждены покинуть свои рабочие места, поскольку они еще не получили две дозы вакцины.

Согласно требованию, до апреля 2022 года медицинские работники должны получить две дозы вакцины, иначе им грозит увольнение. Потому 3 февраля станет последним днем, когда персонал сможет получить первую дозу, чтобы успеть пройти полную вакцинацию.

По сообщению издания The Telegraph, министры надеются отменить обязательное требование вакцинации, потому что вариант "Омикрон" мягче прежних штаммов.

Это решение перекликается со сдвигами в странах ЕС в сторону отношения к "Омикрону" как к эндемическому заболеванию, которое свободно циркулирует, но представляет меньшую угрозу для общества.

На прошлой неделе несколько стран, таких как Дания, Нидерланды и Великобритания, сняли большую часть своих коронавирусных ограничений.

С 24 марта в правительстве Джонсона планируют отменить обязательную самоизоляцию для людей, получивших положительный тест на коронавирус.

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