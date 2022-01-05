Франція оновила рекорд заражень: 270 тисяч за добу

Французькі органи охорони здоров’я у вівторок повідомили, що зареєстрували 271 686 нових випадків зараження Covid-19, що є найвищим показником на сьогодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

Більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" призвів до збільшення кількості підтверджених випадків у Франції до понад 160 тисяч на день минулого тижня і до понад 200 тисяч протягом чотирьох днів поспіль у вихідні.

Згідно з офіційними даними, Франція в суботу стала шостою країною у світі, яка повідомила про понад 10 мільйонів випадків зараження Covid-19 з моменту спалаху пандемії.

У новій спробі боротьби з поширенням вірусу французькі депутати в понеділок почали обговорення проєкту закону, який вимагатиме підтвердження вакцинації для більшості людей перед тим, як дозволити їм увійти в громадські місця.

Головна мета законопроєкту - переконати 5 мільйонів невакцинованих людей у Франції віком від 12 років зробити щеплення.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "розлютити" невакцинованих людей, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.

Реагуючи на критиків, які стверджують, що законопроєкт, який розглядається, порушує громадянські свободи людей, міністр охорони здоров’я Веран сказав, що за розмовами про нібито свободу часто ховається егоїзм.

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