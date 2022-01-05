Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франція оновила рекорд заражень: 270 тисяч за добу

Середа, 5 січня 2022, 08:58

Французькі органи охорони здоров’я у вівторок повідомили, що зареєстрували 271 686 нових випадків зараження Covid-19, що є найвищим показником на сьогодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

Більш заразний варіант коронавірусу "Омікрон" призвів до збільшення кількості підтверджених випадків у Франції до понад 160 тисяч на день минулого тижня і до понад 200 тисяч протягом чотирьох днів поспіль у вихідні.

У Франції зафіксували рекордні для Європи 208 тисяч випадків COVID за добу

Згідно з офіційними даними, Франція в суботу стала шостою країною у світі, яка повідомила про понад 10 мільйонів випадків зараження Covid-19 з моменту спалаху пандемії.

У новій спробі боротьби з поширенням вірусу французькі депутати в понеділок почали обговорення проєкту закону, який вимагатиме підтвердження вакцинації для більшості людей перед тим, як дозволити їм увійти в громадські місця. 

Головна мета законопроєкту - переконати 5 мільйонів невакцинованих людей у  Франції віком від 12 років зробити щеплення.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "розлютити" невакцинованих людей, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.

Реагуючи на критиків, які стверджують, що законопроєкт, який розглядається, порушує громадянські свободи людей, міністр охорони здоров’я  Веран сказав, що за розмовами про нібито свободу часто ховається егоїзм.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус Епідемія у цифрах

Статті

4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Як НАТО може допомогти Україні стримувати російську агресію? І як зробити цю допомогу максимально ефективною?
4 січня 2022 — Олександр Калініченко, "Нотатки Атлантиста"

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди