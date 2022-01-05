Франция обновила рекорд заражений: 270 тысяч в сутки

Французские органы здравоохранения во вторник сообщили, что зарегистрировали 271 686 новых случаев заражения Covid-19, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет France 24.

Более заразный вариант коронавируса "Омикрон" привел к увеличению количества подтвержденных случаев во Франции до более 160 тысяч в день на прошлой неделе и более 200 тысяч в течение четырех дней подряд в выходные.

Согласно официальным данным, Франция в субботу стала шестой страной в мире, которая сообщила о более чем 10 миллионах случаев заражения Covid-19 с момента вспышки пандемии.

В новой попытке борьбы с распространением вируса французские депутаты в понедельник начали обсуждение проекта закона, который потребует подтверждения вакцинации для большинства людей перед тем, как разрешить им войти в общественные места.

Главная цель законопроекта – убедить 5 миллионов невакцинированных людей во Франции в возрасте от 12 лет сделать прививку.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации состоит в том, чтобы "разозлить" невакцинированных людей, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Реагируя на критиков, которые утверждают, что рассматриваемый законопроект нарушает гражданские свободы людей, министр здравоохранения Веран сказал, что за разговорами о якобы свободе часто скрывается эгоизм.

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