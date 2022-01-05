Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франция обновила рекорд заражений: 270 тысяч в сутки

Среда, 5 января 2022, 08:58

Французские органы здравоохранения во вторник сообщили, что зарегистрировали 271 686 новых случаев заражения Covid-19, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет France 24.

Более заразный вариант коронавируса "Омикрон" привел к увеличению количества подтвержденных случаев во Франции до более 160 тысяч в день на прошлой неделе и более 200 тысяч в течение четырех дней подряд в выходные.

Во Франции зафиксировали рекордные для Европы 208 тысяч случаев COVID в сутки

Согласно официальным данным, Франция в субботу стала шестой страной в мире, которая сообщила о более чем 10 миллионах случаев заражения Covid-19 с момента вспышки пандемии.

В новой попытке борьбы с распространением вируса французские депутаты в понедельник начали обсуждение проекта закона, который потребует подтверждения вакцинации для большинства людей перед тем, как разрешить им войти в общественные места.

Главная цель законопроекта – убедить 5 миллионов невакцинированных людей во Франции в возрасте от 12 лет сделать прививку.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации состоит в том, чтобы "разозлить" невакцинированных людей, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Реагируя на критиков, которые утверждают, что рассматриваемый законопроект нарушает гражданские свободы людей, министр здравоохранения Веран сказал, что за разговорами о якобы свободе часто скрывается эгоизм.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Коронавирус Эпидемия в цифрах

Статьи

4 формата поддержки от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ

Как НАТО может помочь Украине сдерживать российскую агрессию? И как сделать эту помощь максимально эффективной? (укр.)
4 января 2022 — Александр Калиниченко, "Заметки Атлантиста"

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды