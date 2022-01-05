Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС через розбіжності не може домовитись про спільну декларацію з НАТО - FT

Середа, 5 січня 2022, 10:23

Через внутрішні розбіжності щодо власної безпекової політики ЄС вже тривалий час не може узгодити давно заплановану заяву про співробітництво з НАТО.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Документ став заручником дискусій усередині ЄС щодо більшої "стратегічної автономії" у сфері оборони та безпеки - ініціативи, висунутої групою країн на чолі з Францією, які вважають, що блок має менше покладатися на НАТО та розвивати деякі зі своїх власних незалежних оборонних можливостей, наголошує видання.

Екстрена зустріч НАТО, вирок за "ДНР" у Чехії, виплати за збитий літак МАУ: головне за день

Значною мірою церемоніальний, документ був задуманий як засіб узгодження спільних цілей до того, як ЄС та НАТО  цього літа опублікують свої власні індивідуальні оборонні політики.

Спільну декларацію ЄС і НАТО готують генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. Вона має стати оновленням попередніх документів про співпрацю, підписаних у 2016 та 2018 роках.

У той час як більшість країн-членів просили узгодити та підписати декларацію про співпрацю з НАТО минулого року, остаточний проєкт заяви має бути поширений лише цього місяця.

Один із членів уряду ЄС заявив виданню, що затримка з домовленістю стає справжньою загрозою на тлі нинішніх відносин ЄС з Росією.

"Наразі - це не теоретичне завдання, але реальна загроза. У нинішній ситуації зволікання демонструє розбіжності в Союзі і скорочує його можливості як єдине ціле реагувати на дії Росії", - заявило джерело видання.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що спільна декларація буде представлена до кінця минулого року.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Росія

Статті

4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Як НАТО може допомогти Україні стримувати російську агресію? І як зробити цю допомогу максимально ефективною?
4 січня 2022 — Олександр Калініченко, "Нотатки Атлантиста"

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди