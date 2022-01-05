ЄС через розбіжності не може домовитись про спільну декларацію з НАТО - FT

Через внутрішні розбіжності щодо власної безпекової політики ЄС вже тривалий час не може узгодити давно заплановану заяву про співробітництво з НАТО.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Документ став заручником дискусій усередині ЄС щодо більшої "стратегічної автономії" у сфері оборони та безпеки - ініціативи, висунутої групою країн на чолі з Францією, які вважають, що блок має менше покладатися на НАТО та розвивати деякі зі своїх власних незалежних оборонних можливостей, наголошує видання.

Значною мірою церемоніальний, документ був задуманий як засіб узгодження спільних цілей до того, як ЄС та НАТО цього літа опублікують свої власні індивідуальні оборонні політики.

Спільну декларацію ЄС і НАТО готують генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. Вона має стати оновленням попередніх документів про співпрацю, підписаних у 2016 та 2018 роках.

У той час як більшість країн-членів просили узгодити та підписати декларацію про співпрацю з НАТО минулого року, остаточний проєкт заяви має бути поширений лише цього місяця.

Один із членів уряду ЄС заявив виданню, що затримка з домовленістю стає справжньою загрозою на тлі нинішніх відносин ЄС з Росією.

"Наразі - це не теоретичне завдання, але реальна загроза. У нинішній ситуації зволікання демонструє розбіжності в Союзі і скорочує його можливості як єдине ціле реагувати на дії Росії", - заявило джерело видання.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що спільна декларація буде представлена до кінця минулого року.

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