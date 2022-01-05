ЕС из-за разногласий не может договориться о совместной декларации с НАТО - FT

Из-за внутренних разногласий по собственной политике безопасности ЕС уже долгое время не может согласовать давно запланированное заявление о сотрудничестве с НАТО.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, пишет "Европейская правда".

Документ стал заложником дискуссий внутри ЕС относительно большей "стратегической автономии" в сфере обороны и безопасности - инициативы, выдвинутой группой стран во главе с Францией, которые считают, что блок должен меньше полагаться на НАТО и развивать некоторые из своих собственных независимых оборонных возможностей, отмечает издание.

В значительной степени церемониальный документ был задуман как средство согласования общих целей до того, как ЕС и НАТО этим летом опубликуют свои собственные индивидуальные оборонные политики.

Совместную декларацию ЕС и НАТО готовят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Она должна стать обновлением предварительных документов о сотрудничестве, подписанных в 2016 и 2018 годах.

В то время как большинство стран-членов просили согласовать и подписать декларацию о сотрудничестве с НАТО в прошлом году, окончательный проект заявления должен быть распространен только в этом месяце.

Один из членов правительства ЕС заявил, что задержка с договоренностью становится настоящей угрозой на фоне нынешних отношений ЕС с Россией.

"Сейчас это не теоретическая задача, но реальная угроза. В нынешней ситуации промедление демонстрирует разногласия в Союзе и сокращает его возможности как единое целое реагировать на действия России", - заявил источник издания.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала, что общая декларация будет представлена ​​до конца прошлого года.

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