Екстрена зустріч НАТО, вирок за "ДНР" у Чехії, виплати за збитий літак МАУ: головне за день

Міністри країн НАТО на екстреній зустрічі обговорять нарощування військ РФ і безпеку Європи; у Чехії заочно засудили до 21 року в’язниці ексвійськового, що воював на Донбасі на боці бойовиків; суд у Канаді присудив 107 млн канадських доларів родичам жертв збитого літака МАУ; король і королева Швеції заразилися коронавірусом; Чорногорія продовжила суперечливу програму "золотих паспортів" з жорсткішими умовами; у Німеччині пройшли нові акції протесту проти ковідних обмежень.

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Про екстрене засідання та координацію дій

Через нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах 7 січня Північноатлантична рада на рівні глав МЗС країн-членів збереться на позачергове засідання.

Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Дестабілізуюче нарощування російської військової присутності біля кордону з Україною у понеділок, 3 грудня, обговорив Держсекретар США Ентоні Блінкен із колегами з країн Бухарестської дев'ятки, що представляють східний фланг НАТО.

Держсекретар наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки та статті 5 Вашингтонського договору.

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський під час першої телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердив, що Чехія залишається надійним другом України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри домовилися про спільні кроки задля стримування РФ від подальшої агресії.

Держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс у телефонній розмові з Дмитром Кулебою також запевнила в непохитній підтримці України в протидії російській збройній агресії, наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

Нагадаємо, у своїй статті для ЄвроПравди "30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ", Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також - що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.

Слід додати, що у США побудують ще два патрульні катери Mark VI для України.

Ексклюзив: про "Північний потік-2" та вступ до НАТО

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає, що суперечки щодо "Північного потоку" у новому уряді Німеччини залишають шанси на більш позитивну розв’язку у цьому для України у цьому питанні.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Європейській правді".

Андрій Мельник сказав, що вважає малоймовірним запуск добудованого російського газопроводу до кінця зими - з огляду на те, що процес сертифікації призупинений і навряд чи закінчиться раніше, ніж в середині 2022 року.

На його думку, скорочення Росією обсягів постачання газу не примусить ЄС відступитися від процедур.

Він зауважив також, що питання "Північного потоку-2", яке свідомо залишили поза сторінками коаліційної угоди між соціал-демократами, "Зеленими" та Вільними демократами через кардинальні розбіжності позицій, досі залишається темою суперечок.

Також Мельник розповів, що у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

Андрій Мельник зазначив, що дипломати намагаються не розрізняти ці два треки, але шанси стосовно ЄС видаються набагато більшими.

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?".

Інше: вирок бойовику "ДНР", компенсація за збитий літак МАУ

У Чехії заочно засудили до 21 року в’язниці ексвійськового, що воював на Донбасі на боці бойовиків.

Суд у Канаді присудив 107 млн канадських доларів родичам жертв збитого літака МАУ.

В РФ звинуватили у брехні чеську хокейну збірну, яку помилково покарали через паління та пияцтво росіян у літаку.

Ірландія ввела мінімальні ціни на алкоголь.

У Німеччині пройшли нові акції протесту проти ковідних обмежень.

Чорногорія продовжила суперечливу програму "золотих паспортів" з жорсткішими умовами.

Король і королева Швеції заразилися коронавірусом.

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