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Прем'єрка Швеції виступила проти вимог Росії про нерозширення НАТО

Четвер, 6 січня 2022, 18:52

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон виступила проти вимог Росії про те, щоб НАТО виключив майбутнє розширення, наголосивши на праві її країни створювати власні союзи.

Про це йдеться у заяві на сайті шведського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню. У Швеції ми самі визначаємо нашу зовнішню політику та безпекову політику, і з ким ми вирішуємо співпрацювати", - йдеться у заяві.

Андерссон повідомила, що на тлі розвитку подій в Україні та навколо неї та погіршення ситуації з безпекою у безпосередній близькості від кордонів Швеції, вона провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО.

"Уряд також веде діалог з адміністрацією США. Необхідно поважати та дотримуватися міжнародного права. Це включає право кожної країни самостійно обирати свою безпекову політику", - заявила прем'єрка Швеції.

Раніше президент Фінляндії та прем'єр-міністр заявили, що їхня країна має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Нагадаємо, наприкінці грудня глава Генштабу Швеції Мікаель Бюден заявив, що країна підвищила рівень боєготовності у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні РФ і України.

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Швеція Росія Альянс

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