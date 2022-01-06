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Укр / Рус

Премьер Швеции выступила против требований России о нерасширении НАТО

Четверг, 6 января 2022, 18:52

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила против требований России о том, чтобы НАТО исключил будущее расширение, подчеркнув право ее страны создавать собственные союзы.

Об этом говорится в заявлении на сайте шведского правительства, сообщает "Европейская правда"

"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, и с кем мы решаем сотрудничать", - говорится в заявлении.

Андерссон сообщила, что в свете развития событий в Украине и вокруг нее и ухудшения ситуации с безопасностью в непосредственной близости от границ Швеции, она провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.

"Правительство также ведет диалог с администрацией США. Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждой страны самостоятельно выбирать свою политику безопасности", - заявила премьер Швеции.

Ранее президент Финляндии и премьер-министр заявили, что их страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Напомним, в конце декабря глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.

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Швеция Россия Альянс

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