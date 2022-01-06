Вулкан на Канарах: жителям острова дозволили повертатися у вкриті попелом будинки

Іспанська влада дозволила повернутися додому приблизно 1000 жителям острова Ла-Пальма, евакуйованим після початку виверження вулкана Кумбре В'єха.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Усього протягом кількох тижнів було евакуйовано близько 7000 людей, тепер деяким з них дозволили повернутися додому. Щоправда, після повернення їх чекали вкриті попелом будинки.

"Це інший світ", - сказав Фелікс Родрігес, 61-річний муляр, змітаючи попіл з даху свого будинку на терасу внизу.

Як і багато інших, він не зможе відразу ж повернутися до свого будинку. Крім заблокованих дверей та доріжок купами попелу, лава пошкодила труби, залишивши будинки без проточної води.

Лава також заблокувала ключову дорогу в долині Арідані, змусивши мешканців регіону використати набагато довші маршрути навколо острова для поїздок за базовими послугами, які раніше займали лише п'ять хвилин.

Влада Іспанії офіційно оголосила про закінчення виверження в день Різдва після 10 днів відсутності лавових потоків, землетрусів та значних викидів газу.

Ніяких травм чи смертей безпосередньо пов'язаних з виверженням на острові не було. Але вулкан зруйнував понад 1300 будинків, переважно на західній стороні Ла-Пальми, і вкрив лавою 1250 гектарів землі, включаючи виноградники та плантації бананів та авокадо.

Рубен Лопес, геолог з Іспанського географічного інституту, сказав, що вітри віднесуть "велику частину" попелу в море. "Хоча поверхня лави охолола, потоки все ще зберігають багато тепла. Це триватиме тижні, навіть місяці, і, крім того, вони виділяють гази", - додав він.

Лопес зазначив, що буде легше побудувати поверх лави, що остигнула, ніж видалити її.

Місцеві фермери, які вирощують банани, підрахували, що відновлення виробництва триватиме три роки.

Лава сформувала в океані новий півострів, площа якого становить понад 40 гектарів.

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