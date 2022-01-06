Вулкан на Канарах: жителям острова разрешили возвращаться в покрытые пеплом дома

Испанские власти разрешили вернуться домой приблизительно 1000 жителей острова Ла-Пальма, эвакуированных после начала извержения вулкана Кумбре Вьеха.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Всего в течение нескольких недель было эвакуировано около 7000 человек, теперь некоторым из них разрешили вернуться домой. Правда, по возвращении их ждали покрытые пеплом дома.

"Это другой мир", - сказал Феликс Родригес, 61-летний каменщик, сметая пепел с крыши своего дома на террасу внизу.

Как и многие другие, он не сможет сразу же вернуться в свой дом. Помимо блокировки дверей и дорожек грудами пепла, лава в результате извержения повредила трубы, оставив дома без проточной воды.

Лава также заблокировала ключевую дорогу в долине Аридане, вынудив жителей региона использовать гораздо более длинные маршруты вокруг острова для поездок за базовыми услугами, которые раньше занимали всего пять минут.

Власти Испании официально объявили об окончании извержения в день Рождества после 10 дней отсутствия лавовых потоков, землетрясений и значительных выбросов газа.

Никаких травм или смертей не было напрямую связано с извержением на острове. Но вулкан разрушил более 1300 домов, в основном на западной стороне Ла-Пальмы, и покрыл лавой 1250 гектаров земли, включая виноградники и плантации бананов и авокадо.

Рубен Лопес, геолог из Испанского географического института, сказал, что ветры унесут "большую часть" пепла в море. "Хотя поверхность лавы остыла, потоки все еще сохраняют много тепла. Это будет длиться недели, даже месяцы, и, кроме того, они выделяют газы", - добавил он.

Лопес отметил, что будет легче построить поверх остывшей лавы, чем удалить ее.

Местные фермеры, выращивающие бананы, подсчитали, что возобновление производства займет три года.

Лава сформировала в океане новый полуостров, площадь которого оставляет более 40 гектаров.

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