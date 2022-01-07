Польские власти впервые признали покупку скандального шпионского оборудования

Польский вице-премьер и глава правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский впервые признал наличие в стране оборудования для шпионажа Pegasus, что до сих пор польскими властями опровергалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью еженедельнику Sieci.

"Pegasus – это программа, используемая службами борьбы с преступностью и коррупцией во многих странах… Было бы плохо, если бы польские службы не имели такого инструмента", – заявил Качинский.

Вместе с тем, он исключает возможность использования этой системы не по назначению. "В Польше система надзора за такой деятельностью является одной из самых строгих в Европе", - объясняет он.

Ранее Качинский заявлял, что не располагает информацией об использовании в Польше системы Pegasus. В то же время ее наличие опровергали другие чиновники. "Польские спецслужбы не оснащены системой Pegasus. Она не используется для отслеживания или слежки за кем-то в нашей стране", - замминистра обороны Войцех Скуркевич.

Напомним, в 2019 году Высшая контрольная служба, проанализировав счета Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ), заявила о покупке ими оборудования Pegasus — это программа для электронного наблюдения за пользователями, способная проникнуть практически в любую ИТ-систему.

А впоследствии агентство Associated Press обнародовало информацию, что под наблюдением Pegasus находятся сенатор Кшиштоф Брейза, руководитель аппарата "Гражданской коалиции", адвокат Роман Гертых, представляющий интересы ведущих оппозиционных политиков (в частности, Дональда Туска и Радослава Сикорского), и подвергала сомнению чистки в польской судебной системе.

По данным американских журналистов, программа Pegasus восемнадцать раз взламывала телефон Гертиха в ходе парламентских выборах 2019 года.

Детали о скандале вокруг Pegasus можно почитать в статье "Услышать оппозицию: какие последствия для власти Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой".