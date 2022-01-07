Генсек НАТО обговорив ультиматум РФ з керівництвом Фінляндії та Швеції

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил на окупованих територіях України та поблизу українських кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг визначає у своій Twitter-сторніці.

"Обговорив із президентом (Фінляндії) Нііністьо безпекову ситуацію в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації".

Те саме питання він підняв під час розмови з очільницею шведського уряду. За словами генсека НАТО, сторони говорили про право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки та про повагу до права кожної країни обирати свій шлях.

Нагадаємо, за словами головного військового командувача Швеції Мікаеля Байдена, згода НАТО на виконання вимог РФ, в тому числі по обмеженню своєї діяльності у Європі, повністю підірве безпекову стратегію Швеції. А раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Стокгольм рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

Аналогічної позиції дотримуються і в Фінляндії. За словами прем'єр-міністр Санни Марін, Фінляндія має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.