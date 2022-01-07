Генсек НАТО обсудил ультиматум РФ с руководством Финляндии и Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил на оккупированных территориях Украины и вблизи украинских границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг определяет в своей Twitter-странице.

"Обсудил с президентом (Финляндии) Ниинисте о ситуации в Европе и наращивания российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации".

Этот же вопрос он поднял во время разговора с главой шведского правительства. По словам генсека НАТО, стороны говорили о праве каждой страны свободно выбирать свои собственные меры безопасности и об уважении права каждой страны выбирать свой путь.

Напомним, по словам главного военного командующего Швецией Микаэля Байдена, согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции. А ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.

Аналогичной позиции придерживаются и в Финляндии. По словам премьер-министра Санны Марин, Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.