Німеччина послабить карантин, але посилить правила відвідування ресторанів

Німеччина послабить свої карантинні правила, запровадивши додаткові обмеження для ресторанів та барів.

Про це домовилися уряд та лідери федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Канцлер Олаф Шольц та прем'єри 16 земель вирішили звільнити деяких людей від карантину, якщо вони вступлять у контакт із кимось, хто заразився вірусом.

Сюди входять люди, які недавно отримали друге або третє щеплення, і люди, які нещодавно одужали від інфекції.

Тривалість карантину також буде скорочено до 10 днів із можливістю виходу з сьомого дня, якщо у людини негативний результат. В даний час карантин триває до 14 днів, залежно від ряду факторів.

Шольц та керівники земель також домовилися про посилення вимог щодо входу до барів та ресторанів. Згідно з планами, люди повинні пройти тестування перед вечерею поза домом, якщо вони не отримали бустерне щеплення від коронавірусу.

Виступаючи після зустрічі, Шольц сказав, що слід очікувати, що кількість заражень зросте в результаті варіанта "Омікрон".

Він знову звернувся до людей із закликом зробити щеплення. "Нам потрібен подальший прогрес у галузі вакцинації", - сказав він, додавши, що поточний показник трохи менше 72% вакцинованих двома щепленнями і трохи менше 43% третьою ревакцинацією дуже низький.

Вхід до барів та ресторанів вже обмежений, причому доступ обмежений тими, хто вакцинований або нещодавно вилікувався від вірусу. Це правило залишиться чинним.

Останнім часом кількість заражених у країні зростає. Інститут Роберта Коха (RKI) попередив, що фактичні цифри можуть бути набагато вищими через різдвяне затишшя. У четвер RKI повідомив, що за добу було зареєстровано 56 335 нових випадків, що приблизно на 15 000 більше ніж тиждень тому.

Проте щоденна кількість загиблих трохи знизилася у порівнянні з попереднім тижнем і становила 264 особи.

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