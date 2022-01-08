Германия ослабит карантин, но ужесточит правила посещения ресторанов

Германия ослабит свои карантинные правила, введя дополнительные ограничения для ресторанов и баров.

Об этом договорились правительство и лидеры федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Канцлер Олаф Шольц и премьеры 16 земель решили освободить некоторых людей от карантина, если они вступят в контакт с кем-то, кто заразился вирусом.

Сюда входят люди, недавно получившие вторую или третью прививку, и люди, недавно выздоровевшие от инфекции.

Продолжительность карантина также будет сокращена до 10 дней с возможностью выхода с седьмого дня, если у человека отрицательный результат. В настоящее время карантин длится до 14 дней в зависимости от ряда факторов.

Шольц и руководители земель также договорились об ужесточении требований относительно входа в бары и рестораны. Согласно планам, люди должны будут пройти тестирование перед ужином вне дома, если они не получили бустерную прививку от коронавируса.

Выступая после встречи, Шольц сказал, что следует ожидать, что число заражений вырастет в результате варианта "Омикрон".

Он вновь обратился к людям с призывом сделать прививки. "Нам нужен дальнейший прогресс в области вакцинации", — сказал он, добавив, что текущий показатель чуть менее 72% вакцинированных двумя прививками и чуть менее 43% третьей ревакцинацией слишком низок.

Вход в бары и рестораны уже ограничен, причем доступ ограничен теми, кто вакцинирован или недавно вылечился от вируса. Это правило останется в силе.

В последнее время число зараженных в стране растет. Институт Роберта Коха (RKI) предупредил, что фактические цифры могут быть намного выше из-за рождественского затишья. В четверг RKI сообщил, что за сутки было зарегистрировано 56 335 новых случаев, что примерно на 15 000 больше, чем неделю назад.

Однако ежедневное число погибших немного снизилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 264 человека.