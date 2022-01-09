В Албанії поліція розігнала штурм офісу головної опозиційної партії

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети в Тирані в суботу, коли протестувальники увірвалися до штаб-квартири Демократичної партії Албанії, головної опозиційної сили в країні, на тлі боротьби за владу у партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

За словами поліції, щонайменше один поліцейський і один протестувальник отримали поранення, десятки протестувальників було заарештовано. У другій половині дня акції протесту були розігнані.

Протестувальники були прихильниками колишнього президента та прем'єр-міністра Салі Беріші, якого було виключено з партії минулого року після того, як Вашингтон заборонив йому в'їзд до США через звинувачення у корупції.

Беріша, який заперечує свою провину, з того часу кинув виклик лідеру партії Лулзіму Баші. Минулого місяця Беріша скликав партійні збори та оголосив себе лідером.

Під час суботніх заворушень прихильники Беріші використали молотки, щоб вибити нещодавно встановлені металеві двері в офісах, і використовували драбини, намагаючись дістатися другого поверху.

У заяві поліції йдеться, що правоохоронці були змушені втрутитися після того, як "група депутатів із Демократичної партії звернулася за допомогою до поліції, оскільки життю людей загрожувала небезпека".

Місцеві ЗМІ повідомили, що люди всередині будівлі намагалися не допустити протестувальників, використавши вогнегасники до прибуття поліції.

"Битва продовжуватиметься… ми вважаємо партійну будівлю своєю, і ми звільнимо її", - заявив Беріша, виступивши відразу після того, як поліція знову зупинила його та його прихильників від входу до будівлі.

Представництво ЄС у Тирані закликало до спокою та стриманості.

Посол США в Албанії Юрій Кім заявив, що Вашингтон глибоко стурбований нещодавньою напругою навколо Демократичної партії.

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