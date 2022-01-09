В Албании полиция разогнала штурм офиса главной оппозиционной партии

Полиция применила слезоточивый газ и водометы в Тиране в субботу, когда протестующие ворвались в штаб-квартиру Демократической партии Албании, главной оппозиционной силы в стране, на фоне борьбы за власть в партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

По словам полиции, по меньшей мере один полицейский и один протестующий получили ранения, десятки протестующих были арестованы. Во второй половине дня акции протеста были разогнаны.

Протестующие были сторонниками бывшего президента и премьер-министра Сали Бериши, исключенного из партии в прошлом году после того, как Вашингтон запретил ему въезд в США из-за обвинений в коррупции.

Отрицающий свою вину Бериша с тех пор бросил вызов лидеру партии Лулзиму Баши. В прошлом месяце Бериша созвал партийное собрание и объявил себя лидером.

Во время субботних беспорядков поклонники Бериши использовали молотки, чтобы выбить недавно установленную металлическую дверь в офисах, и использовали стремянки, пытаясь добраться до второго этажа.

В заявлении полиции говорится, что правоохранители были вынуждены вмешаться после того, как "группа депутатов из Демократической партии обратилась за помощью в полицию, поскольку жизни людей угрожала опасность".

Местные СМИ сообщили, что люди внутри здания пытались не допустить протестующих, использовав огнетушители до прибытия полиции.

"Битва будет продолжаться… мы считаем партийное здание своим, и мы освободим его", - заявил Бериша, выступив сразу после того, как полиция снова остановила его и его сторонников от входа в здание.

Представительство ЕС в Тиране призвало к спокойствию и воздержанию.

Посол США в Албании Юрий Ким заявил, что Вашингтон глубоко озабочен недавним напряжением вокруг Демократической партии.

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