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Орбан провів консультації з генсеком НАТО перед зустріччю з Путіним

Вівторок, 1 лютого 2022, 11:07

Прем'єр-міністр Віктор Орбан у понеділок ввечері, напередодні візиту до Москви, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомив речник угорського прем'єр-міністра Берталан Хавасі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на hvg.hu.

За його словами, Віктор Орбан і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію з безпекою на російсько-українському кордоні, "і висловили віру в зниження напруженості та вирішення суперечок шляхом діалогу".

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Потім прем'єр Угорщини повідомив генсеку НАТО, що у вівторок проведе переговори з главою російської держави Владіміром Путіним. 

Угорська опозиція раніше закликала Віктора Орбана скасувати зустріч, оскільки у напруженій ситуації вона є "шкідливою і суперечить нашим національним інтересам".

Орбана раніше заявляв, що головною метою переговорів з Путіним є переговори щодо газу.

Тим часом днями міністр оборони країни Тібор Бенке заявив, що Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

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Орбан Путін Угорщина Альянс

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