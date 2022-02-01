Орбан провел консультации с генсеком НАТО перед встречей с Путиным

Премьер-министр Виктор Орбан в понедельник вечером, накануне визита в Москву, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил спикер венгерского премьер-министра Берталан Хаваси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на hvg.hu.

По его словам, Виктор Орбан и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе "и выразили веру в снижение напряженности и разрешение споров путем диалога".

Затем премьер Венгрии сообщил генсеку НАТО, что во вторник проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Венгерская оппозиция ранее призвала Виктора Орбана отменить встречу, поскольку в напряженной ситуации она "вредна и противоречит нашим национальным интересам".

Орбан ранее заявлял, что главной целью переговоров с Путиным являются переговоры по газу.

Между тем на днях министр обороны страны Тибор Бенке заявил, что Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

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