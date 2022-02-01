Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Орбан провел консультации с генсеком НАТО перед встречей с Путиным

Вторник, 1 февраля 2022, 11:07

Премьер-министр Виктор Орбан в понедельник вечером, накануне визита в Москву, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил спикер венгерского премьер-министра Берталан Хаваси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на hvg.hu.

По его словам, Виктор Орбан и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе "и выразили веру в снижение напряженности и разрешение споров путем диалога".

Затем премьер Венгрии сообщил генсеку НАТО, что во вторник проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Венгерская оппозиция ранее призвала Виктора Орбана отменить встречу, поскольку в напряженной ситуации она "вредна и противоречит нашим национальным интересам".

Орбан ранее заявлял, что главной целью переговоров с Путиным являются переговоры по газу.

Между тем на днях министр обороны страны Тибор Бенке заявил, что Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Орбан Путин Венгрия Альянс

Статьи

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский

Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией

Стоит ли Киеву принимать предложение Турции заменить Минск в диалоге с Кремлем? И нет ли тут подводных камней? (укр.)
31 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда