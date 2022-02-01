В Італії продовжили обов'язкове носіння масок на вулиці та закриття дискотек на 10 днів
Уряд Італії продовжив обов’язкове використання масок для обличчя на вулиці та закриття клубів на десять днів.
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Маріо Драгі має намір зберегти обмеження для стримування поширення інфекцій COVID-19. У середу відбудеться нове засідання Ради міністрів, на якому будуть обговорені ці заходи та можливі оновлені обмеження для шкіл.
З нагоди першого засідання Ради міністрів після переобрання президента Серджіо Маттарелли Драгі сказав, що "пріоритети, висловлені президентом, такі як боротьба з пандемією та відновлення економічного та соціального життя країни, співпадають з цілями уряду".
В Італії кількість випадків COVID дещо зменшується порівняно з груднем, хоча нещодавно було зареєстровано велику кількість смертей.
31 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про 57 715 нових випадків зараження та 349 померлих.
Нагадаємо, з 1 лютого Італія послабила коронавірусні обмеження для всіх відвідувачів із країн Європейського Союзу.
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