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В Італії продовжили обов'язкове носіння масок на вулиці та закриття дискотек на 10 днів

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:58

Уряд Італії продовжив обов’язкове використання масок для обличчя на вулиці та закриття клубів на десять днів.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Маріо Драгі має намір зберегти обмеження для стримування поширення інфекцій COVID-19. У середу відбудеться нове засідання Ради міністрів, на якому будуть обговорені ці заходи та можливі оновлені обмеження для шкіл.

З нагоди першого засідання Ради міністрів після переобрання президента Серджіо Маттарелли Драгі сказав, що "пріоритети, висловлені президентом, такі як боротьба з пандемією та відновлення економічного та соціального життя країни, співпадають з цілями уряду".

В Італії кількість випадків COVID дещо зменшується порівняно з груднем, хоча нещодавно було зареєстровано велику кількість смертей.

31 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про 57 715 нових випадків зараження та 349 померлих.

Нагадаємо, з 1 лютого Італія послабила коронавірусні обмеження для всіх відвідувачів із країн Європейського Союзу.

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Італія Коронавірус

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