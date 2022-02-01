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В Италии продлили обязательное ношение масок на улице и закрытие дискотек на 10 дней

Вторник, 1 февраля 2022, 14:58

Правительство Италии продлило обязательное использование масок для лица на улице и закрытия клубов на десять дней.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Марио Драги намерен сохранить ограничения для сдерживания распространения инфекции COVID-19. В среду состоится новое заседание Совета министров, на котором будут обсуждены мероприятия и возможные обновленные ограничения для школ.

По случаю первого заседания Совета министров после переизбрания президента Серджио Маттареллы Драги сказал, что "приоритеты, высказанные президентом, такие как борьба с пандемией и восстановление экономической и социальной жизни страны, совпадают с целями правительства".

В Италии количество случаев COVID несколько уменьшается по сравнению с декабрем, хотя недавно было зарегистрировано большое количество смертей.

31 января Министерство здравоохранения сообщило о 57 715 новых случаях заражения и 349 умерших.

Напомним, с 1 февраля Италия ослабила коронавирусные ограничения для всех посетителей из стран Европейского Союза.

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