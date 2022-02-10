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Китай остановил импорт говядины из Литвы на фоне конфликта вокруг Тайваня

Четверг, 10 февраля 2022, 11:09

Китай остановил импорт говядины из Литвы со среды, сообщило главное таможенное управление страны на фоне растущего торгового конфликта с балтийским государством и его западными союзниками из-за вопроса Тайваня.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Причину приостановки таможня не назвала. Агентство обычно прекращает импорт мяса, если страны-экспортеры сообщают о вспышках заболеваний животных. Литва в последнее время не сообщала об этом Всемирной организации здравоохранения животных.

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Этот шаг Китая произошел после того, как Британия заявила в понедельник, что присоединится к США и Австралии в поддержке торгового дела ЕС против Китая во Всемирной торговой организации относительно возможных ограничений Пекином торговли с Литвой.

Европейская комиссия заявила, что литовский экспорт в Китай в декабре упал на 91% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Литва позволила Тайваню открыть представительство в Вильнюсе в прошлом году, что разозлило Пекин, считающий остров с самоуправлением собственной территорией.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отказался рассказывать об остановке импорта говядины, но заявил, что Литва должна исправить свои ошибки.

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Китай является крупнейшим импортером говядины в мире, но поставки из Литвы минимальны. Согласно данным китайской таможни, в 2021 году Китай импортировал из Литвы всего 775 тонн говядины из 2,36 миллиона тонн говядины.

Тайвань увеличил импорт продовольствия из Литвы, чтобы облегчить влияние китайских ограничений.

Тайвань также объявил о запуске кредитной программы на сумму 1 млрд долларов для финансирования совместных проектов между литовскими и тайваньскими компаниями в шести категориях бизнеса.

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Литва Китай Торговля

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