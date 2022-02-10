Британія підготувала 1000 військових на випадок кризи біженців у Європі

Велика Британія привела у готовність 1000 військовослужбовців для розгортання у Східній Європі на випадок кризи біженців, спричиненої потенційним вторгненням Росії в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Відповідне розпорядження було видане напередодні візиту прем’єр-міністра Бориса Джонсона до Брюсселя та Варшави.

Військових перевели у стан готовності, щоб вони могли надати підтримку у разі гуманітарної кризи, спричиненої будь-якою агресією Росії.

​​Чиновники Великої Британії попередили про загрозу "гуманітарної катастрофи", якщо Росія вторгнеться в України. Сполучені Штати вважають, що вторгнення може призвести до масового переміщення від 1 до 5 мільйонів людей, і біженці найімовірніше потраплять до Польщі.

У понеділок Велика Британія заявила, що направить ще 350 військових до Польщі після того, як минулого року вона направила 100 військових, щоб допомогти подолати кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Під час візиту до штаб-квартири НАТО в четвер прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон розгляне схвалення подальшої військової підтримки України у випадку вторгнення Росії.

Британія вже передала Україні 2000 одиниць протитанкової зброї.

Джонсон також зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими". За його словами, на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп - "70 чи навіть більше".

Удень 9 лютого стало відомо про прибуття до України літака з новою партією допомоги від Великої Британії.

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