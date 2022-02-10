Великобритания подготовила 1000 военных на случай кризиса беженцев в Европе

Великобритания привела в готовность 1000 военнослужащих для развертывания в Восточной Европе на случай кризиса беженцев, вызванного потенциальным вторжением России в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Соответствующее распоряжение было выдано накануне визита премьер-министра Бориса Джонсона в Брюссель и Варшаву.

Военных перевели в состояние готовности, чтобы они могли оказать поддержку в случае гуманитарного кризиса, вызванного любой агрессией России.

Чиновники Великобритании предупредили об угрозе "гуманитарной катастрофы", если Россия вторгнется в Украину. Соединенные Штаты считают, что вторжение может привести к массовому перемещению от 1 до 5 миллионов человек, и беженцы, скорее всего, попадут в Польшу.

В понедельник Великобритания заявила, что направит еще 350 военных в Польшу после того, как в прошлом году она направила 100 военных, чтобы помочь преодолеть кризис мигрантов на границе с Беларусью.

Во время визита в штаб-квартиру НАТО в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон рассмотрит одобрение дальнейшей военной поддержки Украины в случае вторжения России.

Британия уже передала Украине 2000 единиц противотанкового оружия.

Джонсон также отметил, что данные разведки по российской угрозе Украине остаются "мрачными". По его словам, на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп - "70 или даже больше".

Днем 9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

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