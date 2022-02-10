Радник ексканцлера Німеччини: нерозширення НАТО Росії не обіцяли

Багаторічний радник із зовнішньої політики канцлера часів возз'єднання Німеччини Гельмута Коля Горст Тельчик відкинув позицію Росії про нібито отриману Москвою наприкінці холодної війни обіцянку від НАТО не розширюватися на схід.

Про це Тельчик сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, яке було оприлюднено у середу, 9 лютого, пише "Європейська правда".

Тельчик наголосив, що брав участь в усіх переговорах глави уряду Німеччини з керівником СРСР Михайлом Горбачовим та міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварнадзе.

"На жодному з етапів не було ніяких обіцянок або обговорень розширення НАТО", - сказав він.

"Єдиною умовою з радянського боку було те, що після возз'єднання (Німеччини. - Ред.) на території колишньої НДР не мало бути ані військ НАТО, окрім Бундесверу, ані об'єктів НАТО. І цю умову виконали. Але далі обіцянок не було", - заявив ексрадник Гельмута Коля.

На думку Тельчика, вимога Кремля не розширювати НАТО неприпустима, і президент РФ це розуміє.

"Суверенна держава, в нашому розумінні демократична держава, самостійно вирішує, чи хоче вона бути членом альянсу та якого саме", - наголосив він.

Колишній радник ексканцлера ФРН описав конфлікт навколо України як "дуже серйозний". Будь-що може спровокувати ескалацію, додав він.

Ще у 2014 році, вже після нападу Росії на Україну і після того, як у Кремлі почали активно "розганяти" думку про порушення Заходом "обіцянки" нерозширення НАТО, Горбачов дав інтерв'ю німецькому каналу ZDF, де прямо сказав, що це міф: в НАТО не обіцяли не розширюватися.

Він також пояснив, що про це взагалі не йшлося і не могло йтися на переговорах, бо у Москві навіть теоретично не припускали таку можливість.

Дивіться також відео ефіру ZDF, де політик це каже.

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