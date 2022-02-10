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Советник экс-канцлера Германии: нерасширение НАТО России не обещали

Четверг, 10 февраля 2022, 15:22

Многолетний советник по внешней политике канцлера времен воссоединения Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик отверг позицию России о якобы полученном Москвой в конце холодной войны обещании от НАТО не расширяться на восток.

Об этом Тельчик сказал в интервью Deutsche Welle, обнародованном в среду, 9 февраля, пишет "Европейская правда".

Тельчик подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства Германии с руководителем СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе.

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"Ни на одном из этапов не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО", - сказал он.

"Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения (Германии. - Ред.) на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме Бундесвера, ни объектов НАТО. И это условие выполнили. Но дальше обещаний не было", - заявил бывший советник.

По мнению Тельчика, требование Кремля не расширять НАТО недопустимо, и президент РФ это понимает.

"Суверенное государство, в нашем понимании демократическое государство, самостоятельно решает, хочет ли оно быть членом альянса и какого именно", - подчеркнул он.

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Бывший советник экс-канцлера ФРГ описал конфликт вокруг Украины как "очень серьезный". Что угодно может спровоцировать эскалацию, добавил он.

Еще в 2014 году, уже после нападения России на Украину и после того, как в Кремле начали активно "разгонять" мнение о нарушении Западом "обещания" о нерасширении НАТО, Горбачев дал интервью немецкому каналу ZDF, где прямо сказал, что это миф: в НАТО не обещали не расширяться.

Он также объяснил, что об этом вообще речь не шла и не могла идти на переговорах, потому что в Москве даже теоретически не допускали такой возможности.

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Германия Россия Российский кризис

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