Китай і РФ спільно висловилися проти розширення НАТО

Китай підтримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" від Заходу у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі лідерів у Пекіні.

Як повідомляє "Європейська правда", документ загальним обсягом близько 20 сторінок опублікували на сайті Кремля.

Заява охоплює широке коло питань, пов’язаних з міжнародною політикою і безпекою.

Серед іншого, сторони заявляють, що "жодна країна не має забезпечувати власну безпеку окремо від безпеки решти світу чи за рахунок безпеки інших країн".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО та закликають Альянс припинити свої ідеологізовані підходи часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн… Китайська сторона підтримує пропозиції, висунуті РФ, щодо створення довгострокових юридично зобов’язуючих гарантій безпеки у Європі", - зазначається у заяві.

Китай і РФ висловлюються проти створення "закритих блоків і протилежних таборів" в Тихоокеанському регіоні та критикують стратегію США щодо цього регіону, і висловлюють стурбованість нещодавно створеним тристороннім блоком AUKUS США, Британії та Австралії.

Також вони висловлюють стурбованість планами США "розробляти глобальну систему протиракетної оборони і розміщувати її елементи в різних регіонах, у поєднанні з розвитком неядерного високоточного озброєння для ударів з метою роззброєння та іншими стратегічними цілями".

Вони також висловлюються проти "спроб деяких країн перетворити космос на арену збройної конфронтації" та висловлюють наміри "докласти усіх зусиль для запобігання гонці озброєнь у космосі".

Китай і Росія, крім того, заявляють, що мають "тривалі демократичні традиції" і "тільки народ країни може вирішувати, чи демократичною є їхня країна", а також - що немає єдиного зразка, як встановлювати демократію, і "країна може обирати такі форми й методи, які найкраще їй підходять з огляду на соціально-політичну систему, історичний досвід, традицію і культуру".

"Деякі країни намагаються нав'язати свої "демократичні стандарти" іншим країнам, монополізують право оцінювати відповідність демократичним критеріям… Такі спроби гегемонії створюють серйозні загрози для глобального й регіонального миру і безпеки та підривають стабільність світового порядку".

Москва і Пекін заявляють також, що захист демократії і прав людини "не можна використовувати для тиску на інші країни".

"Росія і Китай виступають проти спроб зовнішніх сил підірвати безпеку і стабільність у їхніх спільних прилеглих регіонах, мають намір протидіяти втручанню зовнішніх сил у внутрішні справи суверенних країн під будь-яким приводом, виступають проти "кольорових революцій" та посилять співпрацю у цих питаннях", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, США 26 січня надали Росії письмову відповідь на її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки", у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО також передав російській стороні свої письмові пропозиції та, серед іншого, відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Згодом у розпорядженні ЗМІ опинилася письмова відповідь США Росії. У Держдепі підтвердили, що документ справжній.

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