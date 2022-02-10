Генсек НАТО і держсекретар США обговорили подальші кроки на тлі російської загрози для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, у якій скоординували подальше реагування на триваючі погрози РФ щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками розмови.

Зазначається, що Столтенберг і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля, щоб спонукати Росію до деескалації і діалогу, та коригування розміщення сил США й інших союзників у НАТО для посилення східного флангу Альянсу.

"Держсекретар Блінкен підтвердив відданість США тісній співпраці та консультаціям з союзниками і партнерами. Він підкреслив, що США готові створити для Росії швидкі і серйозні наслідки, якщо вона вдасться до подальшої військової агресії проти України", - зазначають у комюніке Держдепу.

10 лютого генсек НАТО поговорив також з президентом України Володимиром Зеленським, а держсекретар США - з главою МЗС Франції.

Крім того, вранці відбулася зустріч генсека НАТО і прем’єра Британії Бориса Джонсона у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Джонсон заявив, що ставки залишаються дуже високими, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Міністр закордонних справ Сергєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

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