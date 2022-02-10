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Генсек НАТО обговорив із Зеленським російські війська довкола України

Четвер, 10 лютого 2022, 16:36

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо актуальної безпекової ситуації.

Як пише "Європейська правда", про це Єнс Столтенберг повідомив в офіційному Twitter.

"Провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо нарощування Росією сил в та довкола України. НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України, партнера, якого ми високо цінуємо. Закликаємо Росію знизити напругу і дотримуватися шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав генсек НАТО. 

Нагадаємо, днями Столтенберг зазначив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

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Прем’єр Британії Борис Джонсон під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 10 лютого заявив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом". 

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.  

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Україна-НАТО Російська криза

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