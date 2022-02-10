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Генсек НАТО и госсекретарь США обсудили дальнейшие шаги на фоне российской угрозы для Украины

Четверг, 10 февраля 2022, 17:03

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в котором скоординировали дальнейшее реагирование на продолжающиеся угрозы РФ в отношении Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Госдепа по итогам разговора.

Отмечается, что Столтенберг и Блинкен обсудили дипломатические усилия, чтобы побудить Россию к деэскалации и диалогу и корректировке размещения сил США и других союзников в НАТО для усиления восточного фланга Альянса.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами. Он подчеркнул, что США готовы создать для России быстрые и серьезные последствия, если она примет дальнейшую военную агрессию против Украины", - отмечают в коммюнике Госдепа.

10 февраля генсек НАТО побеседовал также с президентом Украины Владимиром Зеленским, а госсекретарь США – с главой МИД Франции.

Кроме того, утром прошла встреча генсека НАТО и премьера Британии Бориса Джонсона в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Джонсон заявил, что ставки остаются очень высокими, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

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