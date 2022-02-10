Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Джонсон і Моравецький: щодо права країн обирати своє майбутнє компроміси неможливі

Четвер, 10 лютого 2022, 18:06

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем’єр Польщі Матеуш Моравецький наголосили, що кожна країна повинна мати право визначати своє майбутнє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони сказали на спільному брифінгу у Варшаві. 

"Важливо розуміти, навіщо всі ці дипломатичні зусилля, і чому ми готуємо пакет санкцій на випадок потенційного російського вторгнення, чому ми стільки робимо для підтримки й захисту України. І про це Матеуш (Моравецький) щойно сказав: ми - Польща і Британія - не будемо миритися з таким влаштуванням світу, в якому якась велика держава може залякувати або нападати на своїх сусідів. Ми не приймемо цього, тому що вважаємо, що усі люди, де б вони не народилися, мають право жити у безпеці, вирішувати, хто буде правити їхньою країною і до яких організацій їй приєднуватися… У цьому ми не підемо на компроміс", - наголосив Борис Джонсон.

До Польщі прибули додаткові військові з Британії

"Росія пропонує нам альтернативу - або буде суверенна Україна, або буде мир і спокій. Це фальшива альтернатива. Ми хочемо, щоб народи, країни мали право на самовизначення, мали право захищати свою територіальну цілісність. І, звісно, ми також хочемо миру", - зазначив Матеуш Моравецький. 

Він додав, що одна з політичних цілей лідера РФ зараз - розсварити між собою союзників у НАТО, і важливо не допустити цього. 

Вранці 10 лютого Джонсон під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі заявив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом". 

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.  

Дивіться також пояснення від ЄвроПравди, чого очікувати від можливого нового альянсу України, Польщі й Британії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Велика Британія Польща

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії