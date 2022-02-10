Джонсон і Моравецький: щодо права країн обирати своє майбутнє компроміси неможливі

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем’єр Польщі Матеуш Моравецький наголосили, що кожна країна повинна мати право визначати своє майбутнє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони сказали на спільному брифінгу у Варшаві.

"Важливо розуміти, навіщо всі ці дипломатичні зусилля, і чому ми готуємо пакет санкцій на випадок потенційного російського вторгнення, чому ми стільки робимо для підтримки й захисту України. І про це Матеуш (Моравецький) щойно сказав: ми - Польща і Британія - не будемо миритися з таким влаштуванням світу, в якому якась велика держава може залякувати або нападати на своїх сусідів. Ми не приймемо цього, тому що вважаємо, що усі люди, де б вони не народилися, мають право жити у безпеці, вирішувати, хто буде правити їхньою країною і до яких організацій їй приєднуватися… У цьому ми не підемо на компроміс", - наголосив Борис Джонсон.

"Росія пропонує нам альтернативу - або буде суверенна Україна, або буде мир і спокій. Це фальшива альтернатива. Ми хочемо, щоб народи, країни мали право на самовизначення, мали право захищати свою територіальну цілісність. І, звісно, ми також хочемо миру", - зазначив Матеуш Моравецький.

Він додав, що одна з політичних цілей лідера РФ зараз - розсварити між собою союзників у НАТО, і важливо не допустити цього.

Вранці 10 лютого Джонсон під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі заявив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

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