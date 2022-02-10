Джонсон и Моравецкий: по поводу права стран выбирать свое будущее компромиссы невозможны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер Польши Матеуш Моравецкий заявили, что каждая страна должна иметь право определять свое будущее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сказали на совместном брифинге в Варшаве.

"Важно понимать, зачем все эти дипломатические усилия, почему мы готовим пакет санкций на случай потенциального российского вторжения, почему мы столько делаем для поддержки и защиты Украины. И об этом Матеуш (Моравецкий) только что сказал: мы – Польша и Британия – не будем мириться с тем, что какое-то мощное государство может запугивать своих соседей или нападать на них. Потому что мы считаем, что все люди, где бы они ни родились, имеют право жить в безопасности, решать, кто будет править их страной и к каким организациям ей присоединяться… В этом мы не пойдем на компромисс", – подчеркнул Борис Джонсон.

"Россия предлагает нам альтернативу - либо будет суверенная Украина, либо будет мир и покой. Это фальшивая альтернатива. Мы хотим, чтобы народы, страны имели право на самоопределение, имели право защищать свою территориальную целостность. И, конечно, мы тоже хотим мира", – отметил Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что одна из политических целей лидера РФ сейчас – рассорить между собой союзников в НАТО, и важно не допустить этого.

Утром 10 февраля Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, являются "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и выразил удивлеине, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

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