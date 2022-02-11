Фінляндія вже в п’ятницю може підписати угоду про купівлю винищувачів F-35 - ЗМІ

Офіційна угода Фінляндії про закупівлю винищувачів F-35 у США може бути підписана вже в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерела в США, знайомі з планом.

У грудні Фінляндія заявила, що замінить свої застарілі військові літаки F/A-18 на 64 літаки F-35 і системи озброєння в рамках угоди на 9,4 мільярда доларів.

"Це ще одна явна ознака того, наскільки серйозно Фінляндія завжди ставилася до своєї національної оборони", – заявив посол Фінляндії в Сполучених Штатах Мікко Хаутала. Хаутала сказав, що "це частина нашого довгострокового планування і не має нічого спільного з нинішньою ситуацією як такою". Він не прокоментував будь-яке потенційне підписання угоди щодо літаків.

Росія, яка має довгий кордон з Фінляндією, продовжує накопичувати війська поблизу України. Протистояння між Україною та Росією спонукало НАТО посилити військову присутність на власному східному фланзі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не має планів щодо вступу до НАТО.

Фінляндія довгий час залишає двері в НАТО відкритими, заявляючи, що вона має право подати заявку на членство, якщо захоче.

Троє людей, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що вже в п’ятницю Фінляндія може підписати документи, які оформлюють угоду про літаки, і це запустить процес їх виробництва.

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