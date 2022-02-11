Финляндия уже в пятницу может подписать соглашение о покупке истребителей F-35 - СМИ

Официальное соглашение Финляндии о закупке истребителей F-35 у США может быть подписано уже в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники в США, знакомые с планом.

В декабре Финляндия заявила, что заменит свои устаревшие военные самолеты F/A-18 на 64 самолета F-35 и системы вооружения в рамках сделки на 9,4 миллиарда долларов.

"Это еще один очевидный признак того, насколько серьезно Финляндия всегда относилась к своей национальной обороне", – заявил посол Финляндии в Соединенных Штатах Микко Хаутала. Хаутала сказал, что "это часть нашего долгосрочного планирования и не имеет ничего общего с нынешней ситуацией как таковой". Он не прокомментировал какое-либо потенциальное подписание соглашения по самолетам.

Россия, имеющая длинную границу с Финляндией, продолжает накапливать войска вблизи Украины. Противостояние между Украиной и Россией побудило НАТО усилить военное присутствие на своем восточном фланге.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у его страны пока нет планов по вступлению в НАТО.

Финляндия долгое время оставляет дверь в НАТО открытой, заявляя, что она имеет право подать заявку на членство, если захочет.

Три человека, знакомые с ситуацией, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что уже в пятницу Финляндия может подписать документы, оформляющие соглашение о самолетах, и это запустит процесс их производства.