ЄС засудив новий крок Республіки Сербської до відокремлення від БіГ 

Євросоюз засудив винесення на обговорення Народною скупщиною (парламентом) Республіки Сербської - частини Боснії і Герцеговини - закону, що передбачає створення окремої Вищої судової прокурорської ради РС.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив речник ЄС із закордонних справ Петер Стано.

"Це неприпустиме порушення конституційного і правового ладу Боснії і Герцеговини. Якщо закон буде прийнятий, він серйозно вплине на становище громадян РС, поглиблюючи правову невизначеність і нестабільність судової системи країни, та серйозно зашкодить європейській перспективі БіГ. ЄС закликає лідерів БіГ, зокрема Республіки Сербської, припинити кроки, що підвищують напругу, і замість того відновити змістовний діалог між державними інституціями", - наголосив Петер Стано.

Речник зазначив, що ЄС готовий через усі наявні інструменти допомагати Боснії і Герцеговині знайти вихід з триваючої кризи та зосередитись на реформах, необхідних для її євроінтеграції.

"Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки винесе ситуацію у БіГ і кроки, що підривають єдність країни, на порядок денний майбутньої Ради міністрів закордонних справ", - додав Петер Стано.

10 грудня Народна скупщина (парламент) Республіки Сербської зробила крок до знищення єдиної держави, проголосувавши за суттєве розширення прав автономії та відповідно – урізання центральної влади БіГ.

Більше про те, які наслідки матиме фактичне від’єднання Республіки Сербської від БіГ, якщо нічого не зможе цього зупинити, у матеріалі Юрія Панченка та Наталі Іщенко Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи.

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