ЕС осудил новый шаг Республики Сербской к отделению от БиГ

Евросоюз осудил вынесение на обсуждение Народной скупщиной (парламентом) Республики Сербской – части Боснии и Герцеговины – закона, предусматривающего создание отдельного Высшего судебного прокурорского совета РС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовал спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.

"Это недопустимое нарушение конституционного и правового строя Боснии и Герцеговины. Если закон будет принят, он серьезно повлияет на положение граждан РС, углубляя правовую неопределенность и нестабильность судебной системы страны, и серьезно помешает европейской перспективе БиГ. ЕС призывает лидеров БиГ, в частности Республики Сербской, прекратить шаги, повышающие напряжение, и вместо этого возобновить содержательный диалог между государственными институтами", - подчеркнул Петер Стано.

Спикер отметил, что ЕС готов через все имеющиеся инструменты помогать Боснии и Герцеговине найти выход из продолжающегося кризиса и сосредоточиться на реформах, необходимых для его евроинтеграции.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности вынесет ситуацию в БиГ и подрывающие единство страны шаги на повестку дня будущего Совета министров иностранных дел", - добавил Петер Стано.

10 декабря Народная скупщина (парламент) Республики Сербской сделала шаг к уничтожению единого государства, проголосовав за существенное расширение прав автономии и, соответственно, урезание центральной власти БиГ.

Больше о том, какие последствия будет иметь фактическое отсоединение Республики Сербской от БиГ, если ничего не сможет этого остановить, в материале Юрия Панченко и Натальи Ищенко Путь к новой войне: почему Балканы, с помощью РФ, снова становятся горячей точкой Европы.

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