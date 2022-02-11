Американська компанія показала супутникові знімки з новими силами РФ довкола України

Американська компанія Maxar Technologies заявила, що свіжі супутникові знімки свідчать про розгортання нових сил РФ довкола України - у кількох місцях на території Росії, Білорусі та в окупованому Криму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters - зазначаючи, втім, що не може незалежно перевірити знімки.

Компанія вже деякий час відстежує нарощування Росією сил довкола України та на окупованих територіях. Знімки, про які йдеться, були зроблені 9-10 лютого.

Супутниковий знімок скупчення сил і техніки на аеродромі в Октябрському 10 лютого 2022 року. Maxar Technologies/REUTERS

Згідно з цією інформацією, на аеродромі "Октябрський" на північ від Сімферополя з’явилися 550 наметів і сотні одиниць техніки. Також нові війська з’явилися в районі Новоозерного і Славного.

На території Білорусі помітили нові сили, військову техніку й гелікоптери в аеропорту Зябровка під Гомелем, менш ніж за 25 км від кордону з Україною.

На території самої РФ на Курському полігоні, що за 110 км від кордону з Україною, також помітили нові сили.

Нагадаємо, днями генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

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Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

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