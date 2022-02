У НАТО припускають термінову зустріч щодо Росії у неділю - ЗМІ

Північноатлантичний альянс розглядає можливість скликати термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела у НАТО.

За його словами, зустріч планується у понеділок 14 лютого, але посли готові за необхідності зібратися вже у неділю.

Співрозмовник журналіста зазначив, що "ситуація справді серйозна, дуже тривожна, але ще не фатальна" і "наступний тиждень буде вирішальним".

