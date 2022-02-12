Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У НАТО припускають термінову зустріч щодо Росії у неділю - ЗМІ

Субота, 12 лютого 2022, 13:04

Північноатлантичний альянс розглядає можливість скликати термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела у НАТО.

За його словами, зустріч планується у понеділок 14 лютого, але посли готові за необхідності зібратися вже у неділю.

Генсек НАТО: загроза вторгнення РФ в Україну - реальна, але є й інші ризики

Співрозмовник журналіста зазначив, що "ситуація справді серйозна, дуже тривожна, але ще не фатальна" і "наступний тиждень буде вирішальним". 

Нагадаємо, протягом останньої доби 11 лютого президент США Джо Байден та низка європейських країн закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України. 

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги - на додачу до від рішення 23 січня евакуювати з України родини дипломатів та дозволити від’їзд частини своїх чинних співробітників за бажанням.

Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням. 

Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Альянс

Статті

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Ян Ліпавський: "Президент Земан має право на свою думку, але чеське суспільство дуже проукраїнське, і підстав для цього не бракує".
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда