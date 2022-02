В НАТО допускают срочную встречу по России в воскресенье - СМИ

Североатлантический альянс рассматривает возможность созвать срочную встречу в воскресенье, 13 февраля, на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники в НАТО.

По его словам, встреча Североатлантического совета планируется в понедельник 14 февраля, но послы готовы при необходимости собраться уже в воскресенье.

Собеседник журналиста отметил, что "ситуация действительно серьезная, очень тревожная, но еще не роковая" и "следующая неделя будет решающей".

