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В НАТО допускают срочную встречу по России в воскресенье - СМИ

Суббота, 12 февраля 2022, 13:04

Североатлантический альянс рассматривает возможность созвать срочную встречу в воскресенье, 13 февраля, на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники в НАТО.

По его словам, встреча Североатлантического совета планируется в понедельник 14 февраля, но послы готовы при необходимости собраться уже в воскресенье.

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Собеседник журналиста отметил, что "ситуация действительно серьезная, очень тревожная, но еще не роковая" и "следующая неделя будет решающей".

11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан в срочном порядке уезжать из Украины.

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Госдеп США также приказал выезжать из Киева второстепенным дипломатам посольства и приостанавливает консульские услуги - в дополнение к решению 23 января эвакуировать из Украины семьи дипломатов и разрешить отъезд части своих действующих сотрудников по желанию.

Представительство ЕС, до сих пор воздерживавшееся от любой эвакуации, разрешило отъезд второстепенных сотрудников по собственному желанию.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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